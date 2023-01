Uit het IJ geviste romp blijkt van rijke Russische kunsthandelaar (65) te zijn

De politie wist in april 2021 de identiteit van de man te achterhalen en heeft die vrijgegeven aan De Telegraaf. Hij bleek in 1999 te zijn veroordeeld voor de smokkel van kunst en verbleef veel in Amsterdam. Een van de scenario’s van de recherche is dat de iconenspecialist het slachtoffer is geworden van afpersing door een Russische bende of de geheime dienst.

Er is nog geen contact geweest met de nabestaanden. De politie hoopt ze te traceren.