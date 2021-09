Zwaarste ochtendspits in tijden: ’Het was eigenlijk overal op de weg druk’

Een filetotaal van 468 kilometer was voordat corona uitbrak niet ongebruikelijk, zegt de woordvoerder. Van het totaal dinsdag kijkt de verkeersdienst een beetje op. „Het lijkt dat sinds de versoepelingen thuiswerken voorbij is. Iedereen is ook weer terug van vakantie. Dinsdag waren er ook een aantal aanrijdingen en omleidingen wegens werk op de A12, maar het was eigenlijk overal op de weg druk. Aan het mooie weer lag het niet.”

De avondspits is volgens de ANWB overigens al tijden weer drukker dan de afgelopen maanden.

Tijdens de eerste ochtendspits sinds de A12 tussen Utrecht en Den Haag deels is afgesloten, ontstaat op de omleidingsroutes oponthoud. Dinsdagochtend zorgt de extra drukte op de A27 bij knooppunt Gorinchem voor vertraging. „Dat is waarschijnlijk het gevolg van dat mensen moeten omrijden”, aldus de verkeersinformatiedienst van de ANWB.

Het knooppunt bij Gorinchem verbindt de A27 met de A15, de alternatieve route tussen Utrecht en Rotterdam. In beide richtingen rijdt het verkeer dinsdagochtend langzaam of staat het stil. De extra reistijd loopt op. Tussen het knooppunt Everdingen en Gorinchem staat een file.

Rijkswaterstaat meldt ook een file op de A16 richting Rotterdam, voor het Terbregseplein. Op de N214, van Leerdam naar Gorinchem, is het „ook drukker dan normaal”, aldus een woordvoerster.

Maandagavond werd de A12 over een afstand van 5 kilometer tussen knooppunt Oudenrijn en afrit Nieuwerbrug voor negen dagen compleet afgesloten vanwege groot onderhoud. Tot 7 oktober 05.00 uur kunnen automobilisten die van Utrecht naar Den Haag willen beter omrijden langs Amsterdam via de A2, A9 en A4. Verkeer van Utrecht naar Rotterdam kan omreizen via de A2, A27 en A15. Rijkswaterstaat verwacht dat de extra reistijd door de verkeershinder op momenten kan oplopen tot een uur.

Maandag werd rond 23.00 uur gestart met de eerste wegwerkzaamheden. Nadat de wegen werden afgezet en bewegwijzering was geplaatst over de omleidingsroutes, is begonnen met het weghalen van de oude asfaltlaag, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Tussen Woerden en Reeuwijk, over een lengte van 4,5 kilometer, wordt het wegdek vervangen door een dubbele laag zoab.” Naast dit geluidsreducerende ’zeer open asfaltbeton’ worden ook andere aanvullende werkzaamheden verricht op het traject, waaronder maaiwerkzaamheden in de berm en waar nodig het plaatsen van nieuwe matrixborden en detectielussen.

Transportorganisaties TLN en evofenedex hebben al laten weten te vrezen voor veel omzetverlies omdat ook vrachtwagens flink moeten omrijden.