Overleden persoon in auto Den Haag

Of het om een man of een vrouw gaat, is nog niet bekendgemaakt. Ook is nog volledig onduidelijk wat de omstandigheden zijn. Een woordvoerder van de politie hoopt daarover zo snel mogelijk meer informatie te verschaffen.

„Collega’s zijn ter plaatse, ook rechercheurs zijn aanwezig. Wij onderzoeken wat de doodsoorzaak is. Daarover heb ik nog geen informatie gekregen”, aldus de woordvoerder. Een misdrijf wordt niet uitgesloten; alle scenario’s zijn nog open.

Toen het lichaam werd aangetroffen, stond de verlichting van de auto nog aan, melden omstanders. Dat wordt bevestigd door foto’s die door lokale nieuwsfotografen zijn gemaakt. Een gedeelte van de Radarstraat is afgezet.