Gewonden na grote stofexplosie bedrijfspand Wijhe

Door de explosie kampen de slachtoffers met brandwonden. Een van hen is er volgens fotografen ter plaatse ernstig aan toe en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het pand heeft een flinke dreun gehad: verschillende deuren en een gevel zijn uit het pand geblazen, zo is te zien op beelden. Ambulancemedewerkers hebben het personeel gecontroleerd.

De melding van het incident in Overijssel kwam rond 14.30 uur bij hulpdiensten binnen. Wat er exact is voorgevallen, is nog onduidelijk. De politie kan enkel zeggen dat het gaat om een zogeheten stofexplosie.

Bij het bedrijf waar de explosie plaatsvond worden kruiden en specerijen verwerkt.