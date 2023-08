Auto komt na ongeluk op fietspad terecht: drie zwaargewonden

Het ongeval gebeurde op de kruising Gaanderenseweg en Nieuwe Sluisweg. De politie kon niet zeggen of de slachtoffers fietsers waren. De bestuurders van beide auto’s raakten niet gewond. De bestuurder die de voorste auto van achter had geraakt is aangehouden. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De weg is afgesloten voor onderzoek, aldus de politie.