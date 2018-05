Moeder opgepakt na brand flatwoning Rotterdam

De brand brak donderdag rond 20.30 uur uit in de woning aan de Grienderwaard. De twee oudste kinderen, van twaalf en veertien jaar, brachten zichzelf in veiligheid op het balkon. Een van hen had daarvoor al de jongste van bijna twee jaar via een raam naar buiten gebracht op het tweede balkon van de woning.

De moeder was niet in de woning maar bleek wel in de omgeving van het huis te zijn. Volgens de politiewoordvoerder was het nalatig van de vrouw om de kinderen gezien hun leeftijd alleen achter te laten. De moeder zit nog vast.

De kinderen werden naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer had een van hen brandwonden, een ander had zich gesneden aan glas. Hoe het nu met ze is en of ze al zijn ontslagen uit het ziekenhuis, is onduidelijk. Volgens de politiewoordvoerder worden de kinderen uit huis geplaatst.