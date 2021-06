Haagse bronnen: grote delen Italië, Duitsland en Oostenrijk van oranje naar geel, vakanties mogen weer

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Vermoedelijk gaan er meer landen op geel.

De kleurcode ’geel’ betekent dat u bij terugkeer uit die landen geen coronatest hoeft te doen, en niet in quarantaine hoeft. Een groot deel van Europa staat nog op ’oranje’. Dat betekent dat het ministerie adviseert om er alleen naartoe te gaan als het noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder de categorie ’noodzakelijke reizen’.

Oostenrijk en Italië stonden al een tijdje te springen om toeristen. Met name Italië zette de deur wagenwijd open voor vakantiepret van toeristen. Zo verviel een tijd terug al de quarantaineplicht voor mensen die een negatieve test konden laten zien of konden aantonen dat ze gevaccineerd zijn.

Versoepelingen

Recent zijn bovendien de strenge coronaregels die deze lente golden in het land verder versoepeld. In sommige regio’s gelden alleen nog de basisregels zoals de mondkapjesplicht. In andere gebieden geld een avondklok die pas vanaf middernacht ingaat en sowieso vervalt per 21 juni. Restaurants en bars zijn open en ook musea zijn met reservering te bezoeken. Ook hotels ontvangen weer mensen.

Ook Oostenrijk versoepelde onlangs de regels voor reizigers uit Nederland. We stonden lange tijd op een ‘rode lijst’, maar inmiddels mag je het land in met óf een negatieve test, óf een vaccinatiebewijs óf een antistoffentest in het Engels of Duits.

Mooie zomer

Eerder liet het Oostenrijkse toeristenbureau al aan De Telegraaf weten dat men hoopt de Nederlanders een mooie zomer te bezorgen. Het buitentoerisme, waar met name de bergachtige gebieden van het land zich in specialisteren, profileren zich. Immers; corona gedijt niet in gebieden waar je zonder problemen een hele alpenweide afstand kunt houden en die veiligheid spreekt toeristen aan.

Toeristen in Venentië. Vakantie naar Italië mag binnenkort weer. Ⓒ EPA

Voor bezoek aan een restaurant of café is wel een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs nodig. Dat geldt ook voor hotels en camping.

Gele route naar het zuiden

Oostenrijk, Duitsland en Italië zijn de eerste ‘autobestemmingen’ die op geel gaan. Veel andere gele bestemmingen, zoals Ibiza en Portugal, zijn meer geschikt voor vliegvakanties. Door de nieuwe versoepelingen ontstaat een soort ‘gele route’ naar het zuiden. Doorrijden door landen als België, Frankrijk en Duitsland was vooralsnog wel toegestaan, maar overnachten vooralsnog niet.