’Kabinet zet streep door meivakantie in buitenland’

Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april. Dat wordt sowieso met twee weken verlengd, bezweren betrokkenen. Tot nu toe reikten reisadviezen van het kabinet echter altijd over de vakanties heen. De meivakanties lopen tot en met 9 mei.

Bij de persconferentie van 8 maart beloofde premier Rutte dinsdag 23 maart te komen met een apart reisadvies voor de meivakantie. „Hopelijk kunnen we dan ook al iets zeggen over de zomervakantie. Want laten we eerlijk zijn: daar snakken we allemaal naar, naar er even tussenuit, even een andere omgeving, even een andere cultuur. Laten we hopen dat er tegen die tijd ook op dit punt weer iets meer kan.”

Code oranje

Voor de meivakantie is dat vooruitzicht er niet. Dat betekent dat alle landen de kleurcode oranje houden, wat wil zeggen dat het advies geldt alleen noodzakelijke reizen te maken. Vakanties horen daar niet bij. Een negatief reisadvies maakt een vakantie in het buitenland nog niet verboden; het blijft immers een advies. Wel hebben de adviezen meestal gevolgen voor de reisverzekering.

Voor de zomervakantie is het perspectief aanmerkelijk zonniger. Begin juni zijn volgens het huidige schema al zo’n 11 miljoen mensen gevaccineerd. Een maand later hebben alle volwassen Nederlanders die dat willen al minstens één prik gehad. Volgens deze verwachtingen zou het kabinet vanaf half mei serieus kunnen gaan versoepelen.