’Oranjebedevaart’ naar Vaticaanstad voor heiligverklaring Titus Brandsma

Premium Columns

Gelovigen gelukwensen kan, maar denk ook aan de atheïsten

Feesten zijn verbindend. Ook religieuze feesten. Dat schreef een twitteraar. Hij zei geen moslim, christen of Jood te zijn, maar dat hij graag meedeed met Pasen of Suikerfeest. De voorouders van deze twitteraar waren moslims. Hij is dat niet. In een vrij land kun je kiezen waar je wel en niet in gel...