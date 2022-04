Prognose Franse verkiezingen: Macron loopt voor op Le Pen

Daarmee scoort het staatshoofd hoger dan gedacht en ook beter dan in 2017, toen hij 24 procent haalde. De voorvrouw van het Rassemblement National zit op 3 procentpunten meer dan vorig jaar. Net als vijf jaar geleden draait de finale over twee weken om deze twee kandidaten.

Op de derde plaats eindigt Jean-Luc Mélenchon. De leider van het extreemlinkse La France Insoumise krijgt 21 procent van de kiezers achter zich. Op het einde van zijn campagne maakte hij een flinke eindsprint. Maar doordat zijn partij thema’s als immigratie helemaal links laat liggen, zit het eindduel er weer niet in.

Concurrentie blijft achter

De overige negen kandidaten scoren allemaal onder de 10 procent. De uiterst rechtse Éric Zemmour, die eerder nog de tweede ronde leek te kunnen halen, blijft hangen op maar 7 procent. De Fransen vinden zijn anti-immigratie standpunten te radicaal en ook zijn reactie op de Russische inval in Oekraïne kostte hem stemmen. Hij zei geen vluchtelingen op te willen nemen en kreeg ook de oudere uitspraak dat hij ’snakte naar een Franse Poetin’ als een boemerang terug.

Dat Valerie Pécresse met slechts 5 procent van de stemmen onder ’Le Z’ eindigt, is nog slechter dan gedacht. Haar kandidatuur sloeg niet aan en haar programma lijkt te veel op dat van de president. Les Républicains werden in de afgelopen vijf jaar leeggegeten door La République en Marche van Macron, deze score lijkt de nekslag voor klassiek rechts. De Parti Socialiste, de andere grote partij die decennialang de Franse politiek bepaalde, haalt onder Anne Hidalgo nog geen 2 procent.

’Levensverzekering’

Eerder werd een tweede ronde tegen Le Pen voor Macron beschouwd als een politieke ’levensverzekering’: dat zou hij sowieso winnen. Maar dat is veranderd. De voorvrouw van het Rassemblement National is een serieuzere kandidaat dan in 2017. Ook al zijn haar immigratiestandpunten nauwelijks veranderd, naast de extreme Zemmour leek de kandidate vanzelf milder. Haar lange campagne, waarvoor ze veel door het land toerde en van koopkracht haar speerpunt maakte, wierp vruchten af.

Het verschil met 2017 is dat de linkse kiezer in de tweede ronde op kwam draven om te zorgen dat Le Pen niet in het Elysée zou belanden. Die bereidwilligheid is deze keer mogelijk een stuk kleiner: de helft liet al weten daar geen zin in te hebben.

Het Rassemblement National kan in ieder geval rekenen op de stemmen van de Zemmour-kiezer. Waar de reserves van Macron zitten, is nog de vraag. Hij zal de komende twee weken in ieder geval gaan wijzen op het ’gevaar’ dat Le pen kan betekenen voor Frankrijk. „Als extreemrechts zo groot is in ons land, kun je niet zeggen dat het goed gaat”, zei hij zondagavond.