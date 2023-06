Premium Het beste van De Telegraaf

’Edwin W. was al tien keer gepakt voor allerlei vergrijpen’ Astrid verloor haar zoon bij fataal ongeluk, maar de dader nam de benen: ’Pas rust als hij zijn straf uitzit’

Door Gerda Frankenhuis en Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

’Het is onverteerbaar dat de moordenaar van mijn zoon nog steeds vrij rondloopt”, zegt Astrid van Schaick uit Zoetermeer. Haar leven stortte op 21 mei 2021 in toen haar zoon Geordi in het Friese Siegerswoude in een auto stapte die werd bestuurd door Edwin W. Hij kroop zonder rijbewijs, beschonken en onder invloed van drugs achter het stuur. Door zijn roekeloze rijgedrag kwam er abrupt een einde aan het leven van de 27-jarige Geordi.