’Miljoenen belastinggeld verkwist met ongebruikte XL-testlocatie IJsselhallen Zwolle’

Het bedrijf Hestia uit Losser zou aanvankelijk in het ’testpaviljoen’ 25.000 coronatesten per dag mogen uitvoeren. Daarmee moest het een van de grootste Testen voor Toegang-locaties van Nederland worden. Het Zwolse ’testpaviljoen’ ging echter nooit open. Op het terrein worden wel mensen gevaccineerd.

„Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel testvraag er was, maar nu blijkt de testlocatie in Zwolle niet meer nodig”, meldt het ministerie van Volksgezondheid dinsdag aan de omroep. „De XL-locatie is achter de hand gehouden voor als de bestaande testcapaciteit niet voldoende was voor de vraag naar toegangstesten. We wilden snel opschalen en een testinfrastructuur opbouwen kost nu eenmaal geld, ook als er geen gebruik van wordt gemaakt.”

’Doorlopende kosten’

Toch heeft Hestia al veel kosten geboekt, bijvoorbeeld om voldoende medisch personeel te werven voor het uitvoeren van de testen. Inmiddels hebben het testbedrijf en het ministerie daarover een akkoord bereikt. Ook met het op- en afbouwen van de enorme witte tent op het terrein zijn kosten gemoeid. „Het gaat hierbij om doorlopende kosten, zoals de inrichting, ICT, de locatiehuur, riolering, brandstof, isolering, de 54 testplekken en rustruimtes voor de bemensing”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Eerder werd al duidelijk dat ongebruikte capaciteit van locaties van Testen voor Toegang duizenden euro’s per dag aan belastinggeld kosten. De testen zijn verplicht voor mensen die bijvoorbeeld een horecagelegenheid of bioscoop willen bezoeken, maar niet gevaccineerd zijn en dus niet beschikken over een QR-code om toegang te krijgen.