Parlementariër stapt op na kijken porno tijdens verhit debat

Het debat ging over een mogelijke deal omtrent banden met Kosovo, een voormalige Servische provincie die zich in 2008 onafhankelijk verklaarde. Servië weigert nog altijd de regering in Pristina te erkennen. Servië en Kosovo staan onder toenemende druk van westerse landen om tot een akkoord te komen waarin de banden tussen de twee landen worden genormaliseerd.

Staatszender RTS meldt dat Stevic onder druk van onder meer zijn partijchef ontslag heeft genomen, nadat een video van het incident viraal was gegaan. Daarop is te zien dat de politicus op zijn smartphone naar pornografie keek. De 65-jarige Stevic geldt als een veteraan binnen de Socialistische Partij, die lid is van de regering. Ook de regerende Progressieve Partij had kritiek geuit.