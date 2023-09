Gevluchte nieuwslezer Saber was beroemd in Afghanistan: ’Zou graag NOS Journaal presenteren’

Jarenlang kwam Saber Perzad (31) in de Afghaanse huiskamers als presentator van het zesuurjournaal. Toen hij drie jaar geleden wegens bedreigingen en aanslagen van de Taliban naar Nederland vluchtte, nam hij zich voor hier zo snel mogelijk zijn vak weer op te pakken. Hoongelach was zijn deel in het azc, maar vanaf dinsdag is zijn docu-reeks Gevlucht na de val (BnnVara) te zien op NPO Start.

De gevluchte Saber Perzad wist aan de slag te komen bij BnnVara, waar de docu-reeks Gevlucht na de val uit voortvloeide. d Ⓒ THIJS ROOIMANS