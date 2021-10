Transavia krijgt van Marokko toestemming voor 10 repatriëringsvluchten

Vrijdagavond laat al landt de eerste vlucht op Schiphol vanuit Marrakesh. Het is het begin van een voor Transavia peperdure missie om met lege vliegtuigen naar Marokko te vliegen om daar gestrande reizigers op te pikken. Tegelijk is het een oplossing voor een probleem dat dagenlang groeide door het plotse vliegverbod van en naar Nederland.

Onzekerheid

,,Het is zeer vervelend voor onze passagiers dat zij in onzekerheid hebben gezeten. We zijn dan ook blij dat we toestemming hebben gekregen van de Marokkaanse autoriteiten om tien vluchten uit te kunnen voeren’’, aldus Transavia-topman Marcel de Nooijer.

Sinds woensdag 23.59 uur werd het vliegverkeer door het Noord-Afrikaanse land stilgelegd. Het nieuws kwam pas woensdag naar buiten, wat zorgde voor chaos. Transavia had bijvoorbeeld in de week voor de fly ban liefst 3500 mensen naar Marokko vervoerd. Velen kozen voor een herfstvakantie in de zon of gingen op bezoek bij familie, en wisten nu ineens niet hoe ze thuis moesten komen. Prijzen voor vluchten naar Brussel schoten omhoog, maar desondanks werden vluchten volgeboekt. Anderen kozen ervoor om naar Parijs te gaan en vanaf daar een weg naar huis te zoeken.

Vergunningen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdagavond bekend dat na een gesprek tussen de Marokkaanse overheid en de Nederlandse ambassadeur toch commerciële vluchten naar huis zouden komen. Het hoe en wanneer bleef echter een vraagteken en opnieuw waren de Marokkanen traag met het verstrekken van de benodigde vergunningen voor de vluchten naar huis.

Toch is er nu witte rook. Zaterdag volgt namelijk een tweede vlucht, zondag een derde. Op maandag komen drie vluchten aan, ook vanuit Casablanca en Nador. Dinsdag wordt ook op Tanger gevlogen. Op 29 oktober vertrekt de laatste repatriëringsvlucht uit Marrakesh. Deels gaat het om bestaande vluchten, waar dus ook al mensen op geboekt staan. Zij kunnen dus gewoon met hun normale boeking naar huis.

Niet genoeg om iedereen thuis te brengen

Tegelijk vreest Transavia dat de maatschappij alsnog mensen moet teleurstellen. ,,We weten dat dit niet genoeg zal zijn om iedereen terug naar huis te kunnen brengen. We doen er echter er alles aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken’’, erkent De Nooijer.

De vraag is hoeveel mensen inmiddels al iets anders hebben geregeld. Dat is ook voor Transavia niet geheel duidelijk. De maatschappij roept iedereen op die een andere route naar huis heeft gevonden dat te melden bij het klantcontactcentrum, zodat hun stoelen weer vrij komen. Het laatste wat men wil is dat er op de repatriëringsvluchten lege stoelen zullen zijn.

Ook is onbekend hoeveel mensen Royal Air Maroc heeft vervoerd vanuit Nederland naar Marokko en of ook zij passagiers naar huis gaan brengen. De maatschappij was onbereikbaar voor commentaar.

Delta plus-variant

Een woordvoerder van het miniserie van Buitenlandse Zaken kan nog niets zeggen over waarom de Marokkanen nu precies hebben gekozen voor het plotse verbod op vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onderwijl wordt aangenomen dat het van doen heeft met het rondgaan van de zogenoemde delta plus-variant van het coronavirus.

De variant is een aftakking van de delta-variant en is mogelijk iets besmettelijker. De nieuwe variant dook ongeveer tien weken geleden op in Nederland, maar maakt nog altijd maar 0,1 tot 0,2 procent van de besmettingen uit. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de variant hier snel dominant zal worden. In Groot-Brittannië is de variant wel bezig aan een opmars. De autoriteiten houden die ontwikkeling in de gaten, al heeft Wereldgezondheidsorganisatie WHO zich vooralsnog op de vlakte gehouden.