Dode en gewonden door busongeval Wiesbaden

De bus reed over een grasveld en daarna tegen een andere bus en vier personenauto’s. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een wachthuisje. Een 85-jarige passagier overleefde het incident donderdagavond niet en bezweek in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik