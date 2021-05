Premium Glossy

Aylin Bilic (47): ’Bedreigingen die met mijn dochter te maken hebben gaan te ver’

Klikkende buren, een stalkende ex, de moedermaffia… Publicist Aylin Bilic (47) kreeg te maken met de bemoeizucht van anderen en heeft een duidelijke boodschap: houd daar eens mee op! Ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken, en krijgt vaak boze Turkse en Marokkaanse Nederlanders over zich ...