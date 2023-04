Mogelijk explosief gevonden bij een huis in Hillegom

De politie meldt dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het pakketje heeft verwijderd. Het verdachte pakket werd buiten bij het betreffende huis gevonden, rond 18.00 uur. Het wordt onschadelijk gemaakt.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er in Hillegom ook een explosie, maar of die verband houdt met dit pakket is niet duidelijk. Bij die explosie, aan de Mauritslaan rond 04.45 uur, raakten tien woningen beschadigd en raakte iemand lichtgewond. Meerdere hulpdiensten, zoals de politie en brandweer, rukten na de melding uit en onder meer het Team Explosieven Veiligheid kwam ter plaatse.

De politie onderzoekt of de voorvallen met elkaar te maken hebben.

Nieuws, beelden of tips? Geef het door via onze tiplijn.