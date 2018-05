Gezocht: ’eendenremmer’

De inwoonster van Zoeterwoude reed op de N206 richting Stomwijk toen een paar auto’s voor haar plotseling iemand in een lichtbruine Volvo vol in de remmen ging voor een eendenfamilie. Een bestelwagen er achter kon nog net tot stilstand komen, maar Rosanne knalde daar bovenop.

„De bus had alleen lichte schade, maar mijn auto was vernield. En we moesten voor de zekerheid naar het ziekenhuis”, vertelt ze in het Leidsch Dagblad. „Gelukkig is het alleen bij heel veel spierpijn gebleven”.

Boos

Van der Meij is boos op de Volvo-bestuurder. „Je leert bij rijlessen dat dat je alleen mag stoppen voor dieren als dat andere weggebruikers niet in gevaar brengt. Ik denk dat die automobilist niet eens in zijn achteruitkijkspiegel gekeken heeft!”.

Ze was met haar vriend juist op weg naar huis om spullen op te halen voor vakantie. Dat zal dan zeker niet meer haar auto gaan gebeuren.

Niks gezien

Een woordvoerder van de politie zegt tegen de krant dat de bestuurder van de Volvo niet wordt gezocht, alleen de twee mensen die schade hebben. De kans is groot dat de Volvo bestuurder ook niet gezien heeft wat er achter de auto gebeurde.

Rosanne hoopt dat de bestuurder zich alsnog meldt. Voor de verzekering, maar ook wil ze hem of haar graag vertellen dat ze in een levensgevaarlijke positie ie gebracht op de N206.

De moedereend en vier kleintjes hebben de klap ook niet overleefd. Vier eendjes leven nog wel en zijn door de dierenambulance naar een veiliger oord gebracht.