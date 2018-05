Blok: Iran wil voorzichtig verder praten

Stef Blok Ⓒ ANP

DEN HAAG - Iran is „voorzichtig bereid” te praten over twee belangrijke redenen voor de Verenigde Staten om het atoomakkoord met dat land op te zeggen. Zowel over zijn raketten als zijn bemoeienissen in het Midden-Oosten wil Iran het overleg wel aan, maakt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op uit gesprekken van Iran met de Europese bondgenoten in de afgelopen weken.