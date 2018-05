Filipijns hooggerechtshof ontslaat voorzitter

De collega’s van de opperrechter besloten met acht tegen zes stemmen haar benoeming in te trekken. Er zou sprake zijn geweest van onregelmatigheden rond haar aanstelling. Sereno ontkent dat en wil het besluit aanvechten. Ze riep haar aanhangers op „de grondwet te verdedigen”.

Rechter Sereno had onder meer de bloedige oorlog tegen drugs van de regering bekritiseerd. De oppositie reageerde teleurgesteld op haar afzetting. Senator Risa Hontiveros sprak over een „dolkstoot in het hart van onze grondwet”. Haar partij zei in een verklaring dat het hooggerechtshof nu een „hof van marionetten” is geworden.