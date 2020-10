Planbureau: alleen nieuwe lockdown helpt kabinet klimaatdoel te halen

Hoewel er geen internationaal klimaatdoel is voor dit jaar heeft milieuclub Urgenda het via rechtszaken voor elkaar gekregen dat Nederland dit jaar minimaal een kwart van de CO2-uitstoot moet hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Het ’Urgenda-vonnis’ heeft nu al peperdure gevolgen. Zo heeft het kabinet eerder flink de portemonnee (2 miljard euro) getrokken om een relatief nieuwe kolencentrale in Amsterdam te sluiten en voor het uitdelen van groene subsidies. De coronacrisis is een meevaller: de auto staat vaker thuis en de economie is ingestort, met alle groene voordelen van dien.

Desondanks blijft het PBL somber als altijd: het is nog onzeker of het Urgenda-doel wordt gehaald. In het ’slechte’ scenario houdt het planbureau rekening met het uitblijven van een nieuwe lockdown, koude herfstmaanden (gevolg: meer stoken) en meer elektriciteitsproductie in Nederland door de verhouding tussen prijzen van kolen en gas.

Hoge temperaturen

In een ander scenario haalt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het klimaatvonnis wel. In dat geval moet er sprake zijn van een tweede lockdown, relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en minder elektriciteitsproductie.

„Het kabinet haalt het Urgenda-doel makkelijker met een lockdown”, stelt PBL-chef klimaat Pieter Boot. „Tot nu toe hebben we een zacht najaar. Maar elke week telt. Het is niet gegarandeerd dat we het doel halen.”

Het kabinet heeft volgend jaar ook nog wat speelruimte. Wiebes kondigde afgelopen voorjaar aan dat hij extra maatregelen achter de hand heeft om in te kunnen grijpen. Zo denkt de VVD-bewindsman aan het op een lager pitje zetten van kolencentrales.