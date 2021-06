Boa’s vanaf woensdag op de stoep bij quarantaineweigeraars

De Jonge moest dinsdag op het matje komen bij het wekelijkse vragenuur omdat de quarantaineplicht amper zou worden gehandhaafd. De verplichting ging op 1 juni in en geldt voor landen met een ’zeer hoog’ coronarisico. Met de quarantaineplicht zijn de vliegverboden voor Zuid- en Midden-Amerika, India en Zuid-Afrika opgeheven.

Nabellen

De ’coronaminister’ geeft toe dat er een week lang niet goed is gecontroleerd. „Dat is niet zo gek”, stelt De Jonge. „Handhaving organiseren kost tijd. Het nabellen is wel begonnen. Vanaf woensdag is geregeld dat er een boa op de stoep kan staan.” Hij benadrukt dat mensen sowieso niet aan boord van een vliegtuig komen zonder negatieve testuitslag(en) en een quarantaineverklaring.

De gebrekkige handhaving en de zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus zijn voor de Tweede Kamer reden om weer te pleiten voor de herinvoering van een vliegverbod op India. Daarbij wordt gewezen naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal besmettingen weer is verdubbeld, door de Indiase variant van het coronavirus.

Vracht

De Jonge is niet van plan om weer een vliegverbod in te voeren. „We hebben nog steeds een inreisverbod voor niet-EU-ingezetenen. Een vliegverbod maakt op dat punt niet zo gek veel uit”, stelt De Jonge. „Bovendien betekent een vliegverbod niet dat er nul vliegtuigen opstijgen.” Een inreisverbod geldt voor de hele EU, voor reizigers uit de gebieden waarvoor eerst een vliegverbod gold. Bij een vliegverbod geldt er een uitzondering voor vracht- medische en humanitaire vluchten. Bij een inreisverbod mogen behalve de vrachtvluchten ook EU-ingezetenen ook hun familieleden komen.

Volgens SP-Kamerlid Kwint krijgt de Indiase variant nu ruim baan in Nederland omdat er zonder goede handhaving van de thuisblijfplicht sprake zou zijn van ’schijnveiligheid’. In de Kamer zijn er langer zorgen over de controles. „Een zwak verhaal van de minister”, stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte. „Het OMT zegt dat het van groot belang is dat landen samen optrekken. Andere landen, zoals Duitsland, hebben wel een vliegverbod.”

Onnozel

Bovendien heeft het OMT gezegd dat de vliegverboden alleen kunnen worden opgeheven als de quarantaineplicht nauwgezet wordt gehandhaafd. „Soms denk ik dat de minister denkt dat de Kamer onnozel is”, foeterde PvdA-Kamerlid Kuiken. „De vliegverboden zijn opgeheven en de handhaving van de quarantaineplicht is nog niet op orde.”

De Jonge stelt dat het ’niet een correcte weergave’ is. Over de variant uit India lijkt de bewindsman zich minder zorgen te maken. In Nederland heeft die nog amper voet aan de grond. In Engeland treft hij vooral mensen die nog niet gevaccineerd zijn. „De bescherming van de eerste prik neemt wellicht een paar procentje af, dat onderstreept nog maar eens het belang van de tweede prik.”