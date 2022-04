Premium Het beste van De Telegraaf

Taxateur vindt broche uit 1850 op vrijmarkt: ’Er zit zelfs mensenhaar in’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Het uitklapbare loepje komt eraan te pas. Ⓒ jjfoto/Vincent de Vries

BAKKUM - ’Hebbes’, roept taxateur Jeroen Zoetmulder (50) op de vrijmarkt in Bakkum. In zijn hand ligt een gouden broche uit de negentiende eeuw. Dit is hoe een Beverwijkse taxateur met zijn rondgang in een paar uur tijd honderden euro’s verdient.