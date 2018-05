Beelden kluisjesroof in Opsporing Verzocht

De Rabobank in Oudenbosch, waar de kluisjes zorgvuldig werden leeggehaald. Ⓒ ANP

OUDENBOSCH - De politie toont dinsdag in Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van de spraakmakende roof uit de kluisjeskelder van de Rabobank in Oudenbosch. Waar de opnamen precies zijn gemaakt wil de politie niet zeggen, maar volgens een woordvoerder komen de daders in beeld.