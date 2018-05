Britse vrouw ontdekt zeecontainer in tuin

De 54-jarige Jane Sollis ontdekte de container met het opschrift ,,Taiwan'' zaterdag bij haar woning in Warmington, waar een hek was omgevallen. ,,De zeecontainer doet pijn aan mijn ogen. Ik wil het ding weg hebben'', zei de serveerster tegen de BBC. ,,Het is een mysterie waarom het is achtergelaten in mijn tuin.''

Te koop

De vrouw en haar gezin hebben het gevaarte te koop aangeboden op veilingsite eBay. De vraagprijs bedraagt 200 pond (ruim 227 euro). Meerdere mensen hebben een bod uitgebracht.

De politie bevestigde dat een container met bouwmateriaal is opgedoken in de tuin van een woning.