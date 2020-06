Betogers Viruswaanzin zondag ’op persoonlijke titel’ naar Malieveld

De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er „zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente. Er wordt daarnaast topdrukte verwacht, omdat ook bewegingen als Bouw in Verzet, de Gele Hesjes en bekende opiniemakers als Maurice de Hond zich bij het protest hebben aangesloten.

Toch gaat de groep ’in liefde en geduld’ naar het centrum van Den Haag. „Niet namens, maar wel in de geest van Viruswaanzin.” Dat zegt kopstuk Willem Engel van de groepering. „Wij, op persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen”, zegt Engel in een videoboodschap op de Facebookpagina van Viruswaanzin. „Het is ongelooflijk, maar waar. Ik had niet voor mogelijk gehouden dat de dictatuur zich zo erg liet kennen. Dit kunnen we niet laten gebeuren”, zegt hij over het verbod van de rechter.

Viruswaanzin is tegen de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de 1,5 meterregel. Engel: „Het is afgelopen met deze onzin.”

Bouw in Verzet sluit zich ook bij de demonstratie aan. De groep wil zondag met „minimaal 500 mensen” naar Den Haag gaan. „Bij ons in de bouw is 1,5 meter afstand houden niet haalbaar. Ik zet zelf tegels van soms een meter, dat kan ik niet in mijn eentje. Dan sta je toch met twee mensen binnen een meter. Stratenmakers, stukadoors en installateurs kunnen ook niet alles alleen. De 1,5 meterregel is waanzin en moet van tafel. Daar staan wij achter”, zegt Erik van Ginkel van Bouw in Verzet. Die groep demonstreerde vorig jaar op het Malieveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

Vorige demonstratie

Het vorige protest van Viruswaanzin, afgelopen zondag, werd ook al verboden. Veel demonstranten kwamen wel waarna alsnog toestemming werd verleend. De demo liep echter uit de hand. Hooligans en andere relschoppers keerden zich tegen de ME en politie, die weer kritiek kregen vanwege een hardhandige aanpak. Op sociale media circuleerden beelden, die volgens de politie uit zijn verband zijn getrokken en suggestief aan elkaar zijn geplakt.

Het begon vredig ... Ⓒ ANP

In totaal werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

... maar al snel mengden hooligangroepen zich tussen de demonstranten. Ⓒ ANP

Rechtszaak

De actiegroep heeft ook in een kort geding geëist dat de overheid stopt met beperkende coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Daarbij is de rechtbank gewraakt. Die zou vooringenomen zijn. De rechter zou het officiële dodental al op 12 juni als feit hebben aanvaard en dus de mening al hebben bepaald.