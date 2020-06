Den Haag verbiedt opnieuw demonstratie Viruswaanzin

De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er „zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente.

Vorige demonstratie

Het vorige protest van Viruswaanzin, afgelopen zondag, werd ook al verboden. Veel demonstranten kwamen wel waarna alsnog toestemming werd verleend. De demo liep echter uit de hand. Hooligans en andere relschoppers keerden zich tegen de ME en politie, die weer kritiek kregen vanwege een hardhandige aanpak. Op sociale media circuleerden beelden, die volgens de politie uit zijn verband zijn getrokken en suggestief aan elkaar zijn geplakt.

Het begon vredig ... Ⓒ ANP

In totaal werden ongeveer vierhonderd mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

... maar al snel mengden hooligangroepen zich tussen de demonstranten. Ⓒ ANP

Rechtszaak

De actiegroep heeft ook in een kort geding geëist dat de overheid stopt met beperkende coronamaatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Daarbij is de rechtbank gewraakt. Die zou vooringenomen zijn. De rechter zou het officiële dodental al op 12 juni als feit hebben aanvaard en dus de mening al hebben bepaald.