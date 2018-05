Voedseltekort bedreigt kwart bevolking Mali

Door interne conflicten in het centrale deel van het Afrikaanse land is sinds half februari een nieuwe vluchtelingstroom op gang gekomen richting Burkina Faso. In de omringende landen verblijven inmiddels 137.000 Malinezen die wegens het geweld de wijk hebben genomen.

