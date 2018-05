Hema slaat alarm om geodriehoeken

Na vragen van De Telegraaf, die meldingen had gekregen over de verkeerde geodriehoeken, begon Hema een onderzoek. Daaruit is naar voren gekomen dat er inderdaad hulpmiddelen in omloop zijn die niet deugen.

„Het is een landelijk probleem”, erkent een woordvoerster, die aangeeft dat er spoedmaatregelen zijn getroffen om het probleem zo snel en goed mogelijk aan te pakken.

Ontdekking

Lonneke van Krimpen is de eindexamenkandidate die de fout op het spoor kwam. ,,Ik deed een oefenexamen wiskunde uit 2014, waarbij ik precies dat deel van de geodriehoek nodig had. Ik had het idee dat ik het goed had gedaan, maar toch was dat niet zo. Ik begreep het niet. Tot ik ging tellen en erachter kwam dat de aanduiding op de geodriehoek niet klopte. Een vriendin van me bleek zo’n zelfde geodriehoek te hebben. Als je tijdens een examen ook toevallig dat deel moet gebruiken, heb je een groot probleem.”

Hema laat in een reactie weten blij te zijn dat Lonneke de fout op het spoor is gekomen en zal dan ook contact met haar opnemen. ,,We willen haar op een goede manier bedanken dat ze hier op zo’n belangrijk moment van het jaar, met de eindexamens voor de deur, achter is gekomen”, meldt de woordvoerster.

Grote actie

„We gaan meteen alle voorraad blokkeren, inclusief kassablokkade. We roepen daarnaast al onze winkels op hun voorraad zo spoedig mogelijk te checken, en ervoor te zorgen dat er alleen nog geschikte geodriehoeken verkrijgbaar zijn. Ook gaan we regelen dat bij de klantenservice juiste exemplaren liggen zodat leerlingen kunnen omruilen.”

Hema roept met name eindexamenstudenten op goed te controleren of ze een correcte geodriehoek hebben, in het bijzonder leerlingen die wiskundige examens gaan doen. Het probleem zit in de streepjes aan de buitenkant, tussen de getallen 50 en 60. Er horen negen streepjes tussen deze tien graden te staan, maar er staan 11 streepjes waardoor berekeningen die worden gemaakt niet kloppen.