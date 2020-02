Stikstofspook gijzelt plan Valkenburg

Dinsdag bereikte minister Stientje van Veldhoven (Wonen) een akkoord met het Rijksvastgoedbedrijf -eigenaar van het vliegveld- en de gemeente Katwijk over de bouw van 5000 huizen. De D66-bewindsvrouw laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze ‘verheugd’ is over de ‘doorbraak’. Maar wat ze niet meldt is dat Vliegkamp Valkenburg een van de locaties is waar het ‘stikstofspook’ regeert.

De woningbouwlocatie ligt vlak naast de Europees beschermde duinen met stikstofgevoelige natuur. De bouw van woningen, komst van meer mensen en auto’s en bedrijvigheid zal door een uitspraak van de Raad van State moeten worden gecompenseerd. De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur biedt in het geval van Valkenburg onvoldoende soelaas. Er zijn ook geen boeren in de buurt die kunnen worden weggesaneerd.

De ministeries van Landbouw en Binnenlandse Zaken bevestigen aan De Telegraaf dat er nog geen doorbraak is voor deze locatie. „In Zuid-Holland is het lastiger om een oplossing te vinden”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. „We gaan hier de komende maanden aan werken.” Achter de schermen is er hoop dat een nieuw rapport van Remkes over maatregelen in de industrie hulp kan bieden.

Van Veldhoven zelf denkt wel dat er ‘compenserende maatregelen’ mogelijk zijn om de woningbouw op de locatie Valkenburg op te starten. „Het precieze pakket aan maatregelen volgt, nadat vervolgonderzoek gereed is en nadat het kabinet haar verdere beleid rond stikstof heeft bepaald.”

De gemeente Katwijk laat weten dat het heel erg lastig is omdat er in gebied zelf nauwelijks iets mogelijk is. Volgens een woordvoerder is moeilijk om aan te geven wanneer een oplossing te verwachten is: „Katwijk heeft voor een oplossing nadrukkelijk de hulp van het Rijk ingeroepen.”