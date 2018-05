Riyad wil financieren radicalen tegengaan

De Saudische diplomaat, Adel Al-Jubeir Ⓒ AFP

DEN HAAG - Saoedi-Arabië heeft Nederland alle medewerking beloofd om te voorkomen dat Saoedisch geld ten goede komt aan extremistische moslims in Nederland. Dat is in het verleden niet goed gegaan, gaven de Saoedische autoriteiten tegenover een delegatie van Nederlandse Tweede Kamerleden toe.