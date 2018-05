Uber-chauffeur Londen krijgt 12 jaar cel

Ⓒ EPA

LONDEN - Een taxichauffeur van Uber in Londen moet twaalf jaar de cel in. De 38-jarige man had in 2016 een 27-jarige vrouw verkracht in zijn auto na een rit. De chauffeur staat ook voor de rest van zijn leven op een register van zedendelinquenten. En als hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet.