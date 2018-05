’Drie mannen hielpen bij verkrachting, nu moet ze dood’

Noura (links) werd verkracht en nam wraak op haar echtgenoot. Ⓒ Screenshot AJ

KHARTOUM - Ophef in Soedan: een 19-jarige vrouw heeft de doodstraf gekregen nadat ze haar man doodstak. Volgens haar advocate deed ze dat echter nadat ze was uitgehuwelijkt, in de val gelokt en verkracht, daarbij in bedwang gehouden door drie mannen.