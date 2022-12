Heeft Lil Kleine streams gekocht op Spotify?

Lil Kleine staat ondanks alle ophef dit jaar nog steeds bovenaan in de hitlijsten van streamingdienst Spotify. Dat is opvallend, concludeert Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder in de podcast: Danny de Munk hoort of de vrouw die hem beschuldigd heeft van verkrachting onder ede gehoord gaat worden, Marc van der Linden is ontslagen uit het ziekenhuis en Dries Roelvink brengt vlak voor de feestdagen zijn eigen wijn uit.

