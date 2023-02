Oranjes beschilderen geen Chichi op Curaçao: ’Karikatuur van zwarte vrouw’

Volgens de kunstenares verbeeldt het beeld de oudste zuster uit een gezin in de traditionele familiestructuur op Curaçao. Maar critici op het eiland zien in de zogenaamde Chichi eerder een karikatuur van een zwarte vrouw, die haar benen spreidt en haar omvangrijke borsten toont.

Beeld van een traditionele Chichi op Curaçao. Ⓒ De Telegraaf

Deze karikatuur zou in een tijd dat de bevolking van het eiland het slavernijverleden zou verwerken ongepast zijn.

Hoewel de Rijksvoorlichtingsdienst zondag nog ontkende dat er iets aan het programma ging veranderen en ook de regering van Curaçao zulks tegensprak, bleek dat vandaag wel degelijk het geval.

Toen Willem-Alexander, Máxima en Amalia bij het beeld verschenen, was er van schilderen geen sprake. Er werd wel wat gepraat en over het beeld uitgelegd door de gouverneur van Curaçao, maar ook uitgebreid poseren van de familie was er niet bij. Volgens de kunstenares was onder meer tijdgebrek de reden dat de beschildering niet doorging. Dat dat een gelegenheidsargument was, bleek wel toen de Rijksvoorlichtingsdienst excuses aanbood voor de fout verstrekte informatie, waarbij overigens vooral werd gewezen naar het organiserende comité van Curaçao.

Er is de dienst veel aan gelegen om iedere controverse of gevoeligheid te vermijden, zeker rond het slavernijverleden, want men wil dat de kennismakingsvisite van Amalia vooral een feestje blijft.