Stikstofuitstoot moet bij sommige gebieden met 80 procent omlaag

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) presenteert op 10 juni een uitwerking van de ’gebiedsgerichte aanpak’ waar bijna ’per erf’ bekend zal worden gemaakt waar stikstofreductie nodig is. Volgens NRC moet in gebieden rond de Gelderse Vallei en de Peel een uitstootreductie van 70 tot 80 procent worden bereikt. Ingewijden bevestigen die aantallen. „Met de nuance dat een bepaald percentage niet betekent dat er zoveel boeren weg moeten. Het betreft hier namelijk reductie waar alle sectoren een bijdrage aan leveren”, zegt een bron.

Zorgen

Dergelijke grote getallen zongen al rond in de agrarische sector en leiden tot veel zorgen, maar bevestiging van de cijfers bleef lange tijd uit. Provinciebestuurders hebben de opgave nu echter ook te horen gekregen vanuit het kabinet, zeggen bronnen.

Minister Van der Wal wil tot en met 2030 met haar ’gebiedsgerichte aanpak’ 50 procent minder stikstofuitstoot bewerkstelligen. Daarmee zou driekwart van de Natura 2000-gebieden op een ’gezond niveau’ komen. Het kabinet heeft hiervoor eerder al 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen (6 miljard euro). Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Dit gebeurt omdat de provincies de ’bevoegde gezagen’ zijn en ook verantwoordelijk zijn voor vergunningen en de handhaving daarop.

Meer stikstofruimte

De maatregelen zijn volgens het kabinet ook nodig om meer stikstofruimte te creëren om vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw te redden. Omdat de landbouwsector voor relatief veel stikstofneerslag zorgt, worden in die sector harde saneringen verwacht. De Telegraaf meldde eerder al dat binnen het kabinet grote zorgen leven over de houdbaarheid van het huidige stikstofbeleid. Onder andere is een vrijstelling voor de bouw bij vergunningverlening geregeld, maar dit wordt door milieuclub MOB -die de overheid eerder al via de rechter corrigeerde- aangevochten bij de Raad van State.

Als er een streep door de vrijstelling gaat, kan dat opnieuw grote gevolgen voor allerhande projecten betekenen, vrezen ministeriebronnen.

Milieuactivisten

De overheid ging ook in 2019 al nat: de Raad van State vernietigde het Nederlandse stikstofbeleid na een rechtszaak van milieuactivisten. Hierdoor werden duizenden (bouw)projecten stopgezet. Sindsdien probeert het kabinet met nieuwe regelgeving alsnog vergunningen te redden, maar dat lukt lang niet altijd. Vorige maand werden bijvoorbeeld 29 stikstofrechtszaken door de overheid verloren. „Mede daarom moet het kabinet nu echt aan de slag om stikstof te reduceren om ook rechters te overtuigen dat het beleid gericht is op het verbeteren van de natuur”, zegt een bron.