Maandag start meteorologische zomer: zonnig en warm

Tot en met woensdag is het weerbeeld zomers. Maandag wordt het 22-23 graden in het noorden en westen. In het midden, oosten en zuiden van het land wordt het dan 24-25 graden. In Noord-Brabant en in Limburg kan het lokaal zelfs 26 graden worden. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust wordt het met 19-21 graden iets koeler. Dinsdag en woensdag stijgt de temperatuur in het noorden naar 23-25 graden, landinwaarts haalt het kwik de 25-29 graden. De zon schijnt volop, maar woensdag is er meer bewolking en meer kans op een bui.

Vanaf donderdag lijkt het gedaan met het zomerse weer. De wind draait die dag naar het westen tot noordwesten en daarbij gaat de temperatuur ook omlaag. Het wordt dan 18-23 graden, vrijdag liggen de maxima rond de 16-20 graden. In het weekend wordt het mogelijk nog frisser.