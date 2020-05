Seksrel op marineschip Karel Doorman

Dat bevestigt de marechaussee aan De Telegraaf. Het bevoorradings- en ondersteuningsschip bevindt zich sinds begin vorige maand in het Caribisch gebied voor coronahulpverlening. Vooral op Sint-Maarten.

Volgens bronnen aan boord zou een mannelijke officier afgelopen weekeinde een matroos hebben aangerand. Hij besloot aangifte te doen. Daarop kwamen twee marechaussees aan boord die een onderzoek begonnen en verklaringen opnamen. Hun aanwezigheid was voor twee andere matrozen aanleiding om ook aangifte te doen.

Na het zedenincident op de Zr. Ms. Karel Doorman bleven alle betrokken militairen aan boord en aan het werk. Volgens de Koninklijke Marine werd daartoe besloten omdat de officier tegen wie aangifte werd gedaan van essentieel belang was voor de voortgang van de missie. Woensdag besloot hij alsnog te vertrekken.

Een woordvoerder van de zeemacht stelt dat de situatie ’werkbaar’ was. De officier kwam woensdag echter tot de conclusie dat hij toch niet langer wilde blijven en ging tegelijk met marechaussees die het onderzoek doen van boord op Sint-Maarten. Collega’s nemen zijn werk over en vanuit Nederland gaat een vervanger richting de Doorman zodat de missie niet in gevaar komt.

Naast de matroos die vanwege het incident afgelopen weekeinde aangifte deed, zouden nog twee matrozen zich bij de marechaussee hebben gemeld. Zij zouden op een eerder moment door dezelfde officier zijn lastiggevallen, maar deden daar toen geen aangifte van. Nu hebben ze alsnog de stap gezet. De KMar bevestigt het onderzoek, maar doet over de identiteit en rangen van aangevers en de verdachte geen mededelingen vanwege de privacy.

’Zijn baan of mijn baan’

Exacte cijfers heeft de marechaussee nu niet paraat, maar volgens de opsporingsdienst wordt relatief weinig aangifte gedaan van seksuele delicten binnen de krijgsmacht. Volgens de in militaire zaken gespecialiseerde advocaat Sébas Diekstra durft lang niet ieder slachtoffer een misstand meteen te melden, vooral als de pleger een meerdere is. „Mede omdat aanranding nou niet meteen gebeurt als je met de volle bemanning op een dek staat. Er is vaak sprake van een een-op-eensituatie en dus is het bewijstechnisch complex. Een slachtoffer vreest al snel dat hij of zij de klos is als de zaak op niets uit loopt. ’Het is zijn baan of mijn baan’, denken ze dan”, zegt de advocaat die in meerdere misbruikzaken optrad.

In de casus zou een melder eerder zijn aangerand, maar deed daar toen niets mee. Pas toen twee anderen ook zeiden aangerand te zijn, zou hij alsnog de kwestie hebben aangekaart.

„Dat is een bekend fenomeen. Een zaak ligt dan te sudderen totdat een slachtoffer hoort dat hij niet de enige is. Ze voelen zich samen sterker en maken dan tegelijk melding”, duidt raadsman Diekstra.

Seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag ligt uitermate gevoelig bij de krijgsmacht en zeker bij de marine. In 2006 leidde een affaire op fregat Tjerk Hiddes tot grote publieke ophef. Een jonge vrouwelijke matroos deed aangifte van aanranding en verkrachting. Seksueel wangedrag zou volgens haar schering en inslag zijn. De strafrechter achtte destijds alleen militaire aanranding – de vrouw werd tegen haar zin in een kist buiten boord gehangen – bewezen en legde voorwaardelijke taakstraffen op. Maar het imago van de krijgsmacht had toen al een grote deuk opgelopen.

Reageren? [email protected] of [email protected]