’Airport City in de maak tussen Zuidas en Hoofddorp’

De luchthaven hoopt dat er dit jaar ook een politiek besluit valt over de verlenging van de Noord/Zuidmetro. Ⓒ Hollandse Hoogte

Schiphol - In bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie, Metropoolregio en Rijk worden plannen uitgewerkt om Schiphol in de Haarlemmermeer te laten uitgroeien tot een bedrijvige ’Airport City’ tussen Amsterdam Zuidas en Hoofddorp. Mogelijk na 2030 in combinatie met een dependance in de Noordzee, ook om ’lawaaibanen’ rond woongebieden te verplaatsen. Schiphol heeft in 2019 opnieuw een recordaantal van 72 miljoen passagiers afgehandeld, een miljoen meer dan in 2018.