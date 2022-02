Bestuurder (19) onder invloed van drank en drugs knalt op ambulance en gaat ervandoor

Wat hij vergeten was, is dat de achterbumper van zijn auto achterbleef. Vrienden van de 19-jarige haalden de bumper later op.

De auto werd aangetroffen in een straat net buiten de binnenstad. ’Ook werden daarbij een aantal personen aangetroffen. Niemand nam de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd was. Gelukkig hadden wij nog een troef in handen, namelijk een getuige die ons kon vertellen wie er wél gereden had’, vertelt een woordvoerder van Politie Team Verkeer Noord Nederland op Facebook.

De politie nam een blaas- en speekseltest af bij de bestuurder en hieruit bleek hij onder invloed te zijn. De man is aangehouden voor het verlaten van de plaats van het ongeval en rijden onder invloed. Ook op het politiebureau weigerde de persoon volgens de politie alle medewerking. Het rijbewijs is ingevorderd.