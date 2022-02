Non-binair model (19) dient klacht in tegen Brussels restaurant na discussie over blote schouders

Haron Zaanan was die avond in het restaurant aanwezig in een jurk met blote schouders. Op een filmpje dat circuleert op sociale media, is te zien hoe een ober Zaanan vraagt om de zaak te verlaten vanwege de ’ontblote schouders’. Andere klanten zouden zich aan Zaanan hebben gestoord, meldt Belga. De influencer verliet woest het restaurant. „Ik ging liever weg uit dit middelmatige restaurant dan te verbergen wie ik ben”, meldde Zaanan na het voorval op Instagram.

De directie van het restaurant bood later excuses aan, maar stelde dat er geen sprake was van transfobie. Volgens hen was het gezien de plaats, tijdstip en de winterperiode niet bijster choquerend om Zaanans kleding ongepast te vinden, en was het redelijk om te vragen zich aan te passen. Het management voegde er weliswaar aan toe dat ze „zich ervan bewust is dat het begrip ’ongepaste kleding’ zeer subjectief is” en dat de vraag controversieel kan overkomen. „We bevonden ons in de ongemakkelijke positie dat wij moesten reageren op klachten van klanten die zeiden dat de kleding van Haron Zaanan hen stoorde en dat we tegelijkertijd niet respectloos naar Zaanan wilden zijn”, aldus een verklaring.

’Genderkwestie’

Die excuses werden door Haron Zaanan niet aanvaard. „Het was wel degelijk een genderkwestie.” Non-binairen beschouwen zichzelf niet als mannelijk noch vrouwelijk.

Het management van het Brusselse restaurant heeft intussen ook contact opgenomen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat Instituut heeft daarop Haron Zaanan opgeroepen een melding bij hen te doen, zodat het dossier breder behandeld kan worden en er eventueel een verzoeningspoging kan plaatsvinden.