Aanhouding na achtervolging op A27, explosief in auto gevonden

De achtervolging begon in Brabant nadat er een melding was binnengekomen dat er een „verdachte auto” reed. „Met meerdere politieauto’s en ondersteuning vanuit de lucht door de politiehelikopter is de achtervolging ingezet”, aldus de politie.

Het artikel gaat verder onder de tweet.

Op de A27 ter hoogte van Amelisweerd stopte de bestuurder de auto en gingen de inzittenden er te voet vandoor. Een van verdachten kon in de omgeving opgepakt worden. Hij wordt verhoord. Over de man zijn geen verdere details gedeeld. „De andere verdachten wisten te ontkomen. Tijdens de achtervolging zijn ook waarschuwingsschoten gelost”, aldus een woordvoerder van de politie.

In het voertuig is een explosief aangetroffen, dat door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is afgevoerd. De weg was in de richting van Utrecht naar Hilversum urenlang afgesloten vanwege het politieonderzoek. Rond 12.30 uur kon de weg weer worden vrijgegeven.

De tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ Koen Laureij

De woordvoerder kon niet ingaan op de vraag waarom de auto als verdacht was aangemerkt. Het voertuig, waarin volgens lokale media ook onder meer jerrycans en een sloophamer zijn gevonden, is meegenomen voor verder onderzoek. De politie hoopt dat er getuigen zijn die meer weten over waar de overige verdachten heen zijn gevlucht.