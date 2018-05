’Gezin sloeg waarschuwingen in de wind’

Ⓒ YouTube

HILVARENBEEK - Het - vermoedelijk - Franse gezin dat maandag werd beslopen door jachtluipaarden in Safaripark Beekse Bergen sloeg waarschuwingen van andere bezoekers in de wind. „We zwaaiden en maakten andere gebaren om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer instapten. Ook inzittenden van een andere auto waarschuwden hen duidelijk.” Dat zegt Wout uit Scharendijke, vader van Robin, die het inmiddels wereldberoemde filmpje maakte waarin het voorval te zien is, tegenover De Telegraaf.