Appartementencomplex Amsterdam onbewoonbaar na brand

In het complex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost brak zaterdagavond rond 20.00 uur een zeer grote brand uit. Het bouwwerk is volgens de brandweer zodanig beschadigd geraakt, dat de bewoners niet veilig kunnen terugkeren naar hun woningen.

De waterschade die is ontstaan, is dusdanig dat de elektriciteit nog niet kan worden hersteld. De technische installatie is ernstig beschadigd en zal vervangen moeten worden. Het dak is volledig verwoest door de brand en de gevel moet op bepaalde plekken worden hersteld. Hoelang het herstel gaat duren, is nog onduidelijk.

De bewoners worden op dit moment gefaseerd en onder begeleiding per verdieping het pand binnengelaten om persoonlijke spullen op te halen. Voor komende nacht worden bewoners die niet bij bijvoorbeeld vrienden of familie terechtkunnen net als de nacht ervoor ondergebracht in een hotel, zegt een woordvoerder van de brandweer. Over hoe de periode daarna eruit gaat zien, buigt de gemeente Amsterdam zich, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Hierover wordt op een later moment meer informatie gegeven.

’Erg geschrokken en verdrietig’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bezocht de getroffenen zaterdagavond in het hotel. Op social media deelt ze daarover een bericht. Ze schrijft dat er onder de getroffenen veel gezinnen zijn met jonge kinderen. „Ze zijn erg geschrokken en verdrietig. Gelukkig zijn er geen gewonden”, aldus de burgemeester, die de bewoners ook veel sterkte toewenst.

De gedeeltelijk in de constructie verscholen brand was pas rond 02.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag volledig onder controle. Drie bewoners die rook inademden, werden uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Tientallen woningen op verschillende verdiepingen liepen aanzienlijke brand-, rook- en waterschade op, meldde de brandweer eerder al.

Wietplantage

In een van de appartementen van het complex is een wietplantage gevonden, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van AT5. De wietplantage had niks te maken met het ontstaan van de brand, die volgens de brandweer vermoedelijk op een andere plek in een van de hogere appartementen is begonnen. „De wietplantage is per toeval ontdekt naar aanleiding van de brand en de ontruimingen.” De planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Het onderzoek naar de plantage loopt nog, zegt de woordvoerder. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Vervangende woonruimte

Castgoedbedrijf Vesteda, de eigenaar en verhuurder van de appartementen aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost heeft collega-verhuurders benaderd. De verhuurder hoopt dat zij kunnen helpen met het vinden van vervangende woonruimte voor de bewoners die voorlopig niet terug kunnen keren naar hun huis.

Mensen die geen tijdelijk onderkomen kunnen vinden, kunnen waarschijnlijk niet terecht in een andere huurwoning van Vesteda, aldus een woordvoerder. „We hebben op dit moment een leegstand in ons totale woningbestand van minder dan 1 procent, dus die mogelijkheid is zeer beperkt.”

„We hebben zondagochtend een bewonersbijeenkomst gehad en de bewoners beloofd hen waar mogelijk te helpen en indien noodzakelijk te proberen te bemiddelen bij het vinden van een vervangend onderkomen”, vertelt de zegsman van het bedrijf. De bewoners van het appartementencomplex kregen zondag de gelegenheid om noodzakelijke persoonlijke spullen zoals kleding uit hun woning te halen.

Wanneer de bewoners weer terug kunnen in hun huis kan Vesteda niet zeggen. „Met name de bovenste drie verdiepingen hebben veel brand- rook- en waterschade opgelopen, dus dat zal niet op korte termijn zijn. Voor de verdiepingen daaronder wordt de komende dagen per appartement onderzocht hoe groot de schade is”, aldus de woordvoerder. Op dit moment zijn de elektriciteits- en watervoorziening in het gebouw afgesloten.