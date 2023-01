Politici willen actie na geweldsincidenten Den Haag: ’Zuidwest is het afvoerputje geweest en is nu een banlieue’

„Deze misdaad- en overlastcijfers zijn uitermate zorgelijk. En jongeren steken elkaar met messen zo groot als halve zwaarden”, aldus BVNL-Kamerleden Wybren van Haga en Olaf Ephraim.

De situatie escaleerde na een ernstig steekincident in een buurtwinkel aan de Beresteinlaan op dinsdag 27 december. Een 15-jarige jongen werd meermaals in de rug gestoken. Dit steekincident bleek de apotheose van een langer slepend conflict tussen twee jongerengroepen. Op aanraden van de politie besloot de Haagse burgemeester om een samenscholingsverbod in te stellen dat tot vrijdag 6 januari van kracht is. Het is nog onduidelijk of dit noodbevel wordt verlengd. Vier verdachten werden aangehouden, waaronder een tiener van slechts dertien jaar oud.

Wybren van Haga Ⓒ Dijkstra BV

BVNL diende eerder bij de Begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid een tienpuntenplan in om het toenemende wapenbezit onder jongeren een halt toe te roepen. „Ons plan is aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer en daarom moet de minister er zo snel mogelijk mee aan de slag”, vinden Van Haga en Ephraim. „In andere grote steden zien we eenzelfde tendens. Politiecijfers tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen.”

Ook Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering inlassen over de dreigende situatie in de buurt, het samenscholingsverbod en een nieuw pakket aan maatregelen dat donderdag door de burgemeester in De Telegraaf werd aangekondigd. „Zuidwest is jarenlang het afvoerputje geweest en is nu een banlieue”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos. „In armlastig Zuidwest zien we de resultaten van het willen creëren van een multiculturele samenleving. Misdaad- en overlastcijfers zijn uitermate zorgelijk. Er moet nu eindelijk concreet wat gedaan worden om de veiligheid in wijken met weinig sociale cohesie, verloedering, overbewoning, een kwetsbare bevolking, armoede, werkloosheid en schooluitval te verbeteren”, aldus De Mos.