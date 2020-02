Openbaar Ministerie onder verscherpt toezicht geplaatst

Voormalig Procureur-Generaal Marc van Nimwegen die een relatie-rel ontketende. Ⓒ ANP

Den Haag - Na een rel in de top van het Openbaar Ministerie (OM) heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) besloten de instantie onder verscherpt toezicht te stellen. De Procureur bij de Hoge Raad gaat het OM in de smiezen houden, blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.