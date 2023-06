Onderhandelingen met Tunesië over migratiedeal lopen vertraging op

Tijdens een recent bezoek aan Tunis door EU-kopstuk Ursula von der Leyen, premier Mark Rutte en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni is afgesproken om vóór de EU-top van komende donderdag tot een principeakkoord te komen.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken suggereerde maandag nog dat er dinsdag witte rook zou komen en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was ’voorzichtig optimistisch’ over een deal vóór de top.

Vrij voor offerfeest

Maar dinsdag verklaarde een woordvoerder van de Europese Commissie dat er deze week geen gesprekken meer plaatsvinden met Tunesië: vanwege het offerfeest zijn de onderhandelaars vrij. „Maandag gaan de gesprekken verder”, aldus Brussel.

Op geruchten over een stroef verloop van de onderhandelingen gaat de woordvoerder niet inhoudelijk in. „Het zijn constructieve gesprekken”, klinkt het diplomatiek en nietszeggend.

De Tunesische president Kais Saied is honderden miljoenen euro’s aan gunstige leningen in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast gaat het om 150 miljoen euro directe economische steun en 100 miljoen euro subsidie voor grensbewaking.

In ruil voor de hulp moet Tunesië aan de slag met het bestrijden van mensensmokkel en meewerken aan terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Financiële hulp

Voor het Noord-Afrikaanse land is financiële hulp geen overbodige luxe: Tunis tuurt al langer naar de bodem van de schatkist. Het IMF heeft een miljardenlening aangeboden, maar eist wel stevige hervormingen. President Saied vindt de eisen te stevig, hij vreest voor grote onrust onder de bevolking.

Met het IMF wordt gesproken over een andere invulling van het eisenpakket. Ook de EU wil dat het land uiteindelijk instemt met IMF-voorwaarden. Nadat Brussel en Tunesië een migratiedeal hebben bereikt moet het nog worden voorgelegd aan de lidstaten. Onder andere Duitsland is kritisch en eist aandacht op het gebied van democratie en mensenrechten.

De vertraging is een domper voor premier Rutte. Tot nu toe heeft hij weinig resultaat geboekt met zijn VVD-belofte om de hoge asielinstroom aan te pakken. De EU-top was voor hem een kans om het plan af te kaarten met de staatshoofden en regeringsleiders. Het is onduidelijk in welke vorm ze de migratiedeal nu gaan bespreken.