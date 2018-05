Woede om dode zwanen

Henk Bres, bekende Hagenaar en fractievertegenwoordiger van de lokale PVV, bij één van de inmiddels afgeschermde zwanen met kuikentjes. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - In Den Haag is met grote afschuw gereageerd op de gruwelijke dood van enkele zwanen in het Haagse Zuiderpark. De politie liet weten dat er in de afgelopen weken maar liefst vier van de grote vogels zijn gevonden waarvan de nek was omgedraaid.