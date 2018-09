Schilderswijk wil meer toeristen

Samen beginnen ze een pilot met speciale internationale wandeltours door de wijk. Dit kan in bijna alle talen, stellen beide partners, vanwege hun enorme netwerk in de buurt. „We hebben hier 136 nationaliteiten wonen. Het is eigenlijk een Madurodam van de wereld”, vertelt Barbouch.

Wijkwandeling

„De tours worden gegeven door de bewoners van de Schilderswijk zelf. We houden vast aan hetzelfde principe als de Schilderswijk Bewoners Tours, waarbij we een op iedere groep afgestemde wijkwandeling houden. Dat kan dus voor heel veel verschillende groepen. Van Marokkaanse toeristen tot een ambtelijke delegatie uit Luxemburg”, grapt Cohn.

Met de International Tours beogen Barbouch en Cohn hetzelfde als de al bestaande rondleidingen. „We willen met betrokken ondernemers en bewoners uit deze wijk aan de internationale toeristen laten zien hoe leuk en divers deze buurt is. Hiermee dragen we ook, op een kleine manier weliswaar, bij aan het versterken van de wijkeconomie.”

Mooi beeld

De Schilderswijk vaart wel bij de positieve benadering die de tours willen uitstralen, zo is de stellige overtuiging van beide organisatoren. „We willen hier op onze eigen bescheiden manier een verandering teweegbrengen. We willen een mooi beeld neerzetten van deze wijk, die nog wel eens in een verkeerd daglicht komt te staan”, geeft Cohn aan.

Barbouch vult aan: „Het is ook fijn dat de gemeente hier nu veel opknapwerk heeft gepland. De Stationsweg is al aangepakt en daar komt nu ook de Hoefkade bij. De mensen worden dan ook meer de wijk ingetrokken.”

Cohn verwacht niet dat er nu ineens busladingen vol Japanners op hun rondreis door Europa even snel de wijk induiken. „We willen niet die massale bustours maar juist mensen die oprecht interesse hebben in de Schilderswijk. En dat door de ogen te laten zien van de mensen die weten wat hier alles nu zo bijzonder maakt, omdat ze er zelf wonen.”